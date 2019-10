Bestelbus slaat over de kop en belandt in de sloot, bestuurder gewond

Ambulance dit jaar sneller in Lingewaard,maar iets langzamer in Overbetuwe

6:30 GENDT/DOORNENBURG/ELST - Spoedritten van de ambulances kwamen in de eerste helft van dit jaar veel vaker op tijd in Lingewaard. Het aantal oproepen dat meer dan 15 minuten nodig had om ter plaatse te komen, daalde van 12,3 procent over heel 2018 naar 9,6 procent tussen jongstleden januari en juli.