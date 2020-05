Bestuurster zwaargewond bij eenzijdig ongeval op Dijkstraat in Herveld

Lokale omroep Overbetuwe: waarom Marc lacht en Monique huilt

8:14 ELST - De keuze van de gemeente Overbetuwe voor de vanuit Nijmegen opererende lokale omroep RN7 in plaats van Omroep Lingewaard uit Huissen, is een grote teleurstelling voor voorzitter Monique Leunen van laatstgenoemde zendstation. ,,Ook omdat het beeld dat van ons is geschetst niet klopt.”