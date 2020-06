Betuwe Express begrijpt coronaregels niet, maar wil zich er wel netjes aan houden

update Kudde koeien op A50 na brand in vrachtwa­gen: snelweg was tijdelijk dicht

8:56 HETEREN - De A50 bij Heteren is deze dinsdagochtend vroeg in beide richtingen afgesloten geweest nadat een vrachtwagen met koeien in brand vloog. De runderen konden op tijd uit de vrachtwagen worden bevrijd en stonden een tijdlang op de A50 in afwachting van vervangend vervoer.