Betuwe Express gaat tóch met bussen naar Duitse kerstmarkten: ‘Wegblijven is een advies, geen gebod’

Doelman Nando van Stekelen­burg van SVHA scheurt armspieren lelijk af na harde landing tegenstan­der

7 oktober HERVELD - Nando van Stekelenburg, keeper van vijfdeklasser SVHA, is zondag in de wedstrijd bij WVW zwaar geblesseerd geraakt aan zijn arm. Waar zijn trainer William Gorissen niet te spreken was over de overtreding en het gebrek aan belangstelling bij WVW zegt het 20-jarige slachtoffer. ,,Het was een ongeluk. We gingen allebei naar een bal in het vijf-metergebied. Het is voetbal, dat kan gebeuren.”