Betuwe kampt met tekort aan postbezorgers: ‘Het is gewoon niet leuk meer’

BEMMEL/ ELST - Post.nl heeft onvoldoende postbezorgers in dienst om alle routes in Overbetuwe en Lingewaard te kunnen vullen. In beide gemeenten liggen twaalf postroutes open.

Het gaat om routes in Zetten, Driel, Randwijk, Valburg, Huissen, Angeren en Bemmel. In Valburg gaat het alleen om postbezorging op zaterdag, in de andere dorpen ook op dinsdag en donderdag en in Bemmel bovendien om de woensdag.

,,Het is gewoon niet leuk meer, ik begin zo aan mijn derde bezorgronde omdat ik er ook twee rondes waar niemand voor is bij moet doen”, zegt een bezorger uit één van de Overbetuwse dorpen. ,,Wij mogen van onze baas niet met de pers praten, dus hier laat ik het bij. Maar de druk op het huidige aantal bezorgers, die dit werk vaak bewust part-time doen, wordt te groot”, aldus de postbode die zijn naam vanwege het spreekverbod niet wil noemen.

Twaalf vacatures

In de praktijk zorgt het gebrek aan bezorgers nog niet tot gaten in het bezorgrooster, omdat de routes zonder bezorger door andere bezorgers worden overgenomen. Omdat die de extra routes na hun eigen routes lopen is de bezorging wel later op de dag dan normaal.