Betuwse boer die kadavers op erf had liggen ontsnapt aan jarenlang verbod op houden van vee

Nieuw politiecom­plex met arrestan­ten­cel­len opent in 2026 op De Aam in Elst

ELST - De Politie Oost-Nederland wil een nieuw complex bouwen op bedrijventerrein De Aam in Elst. Het gaat om een arrestantencomplex, een verzamelpunt en garage voor de Mobiele Eenheid (ME) en een bureau voor de basiseenheid van de politie die in Elst zelf actief is.

27 januari