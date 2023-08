Interview Louis Du Pré, centrumma­na­ger Lingewaard: ‘Wij moeten ons wapenen tegen de leegstand die eraan komt’

Jarenlang was de 66-jarige Bemmelaar Louis Du Pré voorzitter van Ondernemersvereniging Beleef Bemmel! Maar de tijd is aangebroken om zijn vleugels uit te slaan. In juli is Du Pré benoemd tot de nieuwe centrummanager van de gemeente Lingewaard. Hij gaat de horeca, de middenstand en het toerisme op de kaart zetten.