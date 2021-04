Bewoners woonpark Tergouw in Oosterhout fel tegen bouw ‘gedrochten van kunststof en glas’

Residence Tergouw moet inzicht geven in servicekos­ten

10 januari OOSTERHOUT - De leiding van Residence Tergouw moet meer en vooral beter inzicht geven in de servicekosten voor gas, water en licht die het vanaf 2007 in rekening heeft gebracht bij haar bewoners. Dat oordeelde de kantonrechter in Nijmegen dinsdag in een geschil tussen de bedrijfsleiding van Residence Tergouw en een 48-jarige bewoner van het voormalige vakantiepark in Oosterhout.