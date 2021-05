Bibliotheken weer open voor leden: ‘Leukste is toch zelf een boek uitzoeken’

Het was nog geen vetpot voor Betuwse cafés: ‘Het lijkt meer bezigheids­the­ra­pie’

8 mei ELST/HUISSEN - Cafés in Huissen en Elst hopen met heel hun hart dat morgen de dag van de grote ommekeer is. ,,En niet dat het na zondag alweer is afgelopen met het mooiere en warmere weer. We hebben de laatste dagen al genoeg regen en kou gehad", zegt Frans van Dalen van Café Het Moment in Huissen.