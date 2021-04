BierChefs klaar om met mobiele biertapperij feesten op te luisteren. ‘Geen locatie is ons te gek’

Vrijwel geen plek is te gek voor de mobiele biertapperij van de BierChefs uit Lent en Driel. ,,Overal waar we met de auto in de buurt kunnen komen, tappen wij bier. Je kunt het zo gek niet bedenken. Op de Posbank, in de omgeving van Kasteel Hemmen, bij golfbaan Welderen, in het Nederlands Openluchtmuseum of in een bos of park. Desnoods nemen wij behalve fusten ook watertanks en een aggregaat mee”, zegt Alexander van Snippenberg.