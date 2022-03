Bij Molen de Vink is het een drukte van belang voor Oekraïne: zes pallets vol spullen opgehaald

In het midden van alle bedrijvigheid zit Toon Veens, de man die de inzameling twee weken geleden bedacht. ,,Ik vond dat er iets moest gebeuren toen ik zag dat Rusland Oekraïne was binnengevallen.”



Binnen enkele dagen was het epicentrum bij de molen opgetuigd en kreeg hij het voor elkaar om half Herveld te mobiliseren. In de eerste week had hij zes volle pallets met spullen, die inmiddels naar Oekraïne zijn gebracht. ,,Mensen hebben iets voor elkaar over. Dat is het mooie van de situatie.”



Wel is Veens kritisch op de spullen die geleverd worden. ,,Ik wil alleen spullen die nodig zijn. Denk aan voedsel in blik, pasta, maar ook medische spullen als bloedzakken. En stel je hebt powerbanks over, die kun je hier ook inleveren.” Hij benadrukt dat de chauffeurs die dit moeten brengen hun leven riskeren.