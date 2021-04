Bijna iedereen rijdt te hard op ‘racebaan’ in Zetten: ‘Aan 70 per uur stoor ik me niet, maar 170 is levensgevaarlijk’

De politie heeft onlangs een enquête naar alle aanwonenden van dit weggedeelte gestuurd en heeft met de laser gun snelheden opgemeten. Dit is uitgevoerd door agent-in-opleiding Coen (‘geen achternaam vanwege toekomstige functie’).



Onderdeel van de opleiding is het oppakken van één specifiek item en daarover een advies op te stellen. En omdat hij in Elst geplaatst is, wees de Zettense wijkagent hem op de klachten over structurele hardrijders op de Wageningsestraat.