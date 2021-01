(Bijna) perfecte pakketbezorger Mirac is nooit te laat: ‘En als een oudere daarom vraagt, help ik graag’

video Ons koopgedrag zal nooit meer hetzelfde zijn en dit is waarom

9 juni Van het hamsteren van wc-papier tot een enorme piek in onlineverkoop. De intelligente lockdown zorgde in tien weken tijd voor een heel ander koopgedrag. Nu de regels soepeler worden, is de vraag of we terugschakelen naar onze oude gewoonten. Of is er blijvend iets veranderd? Het effect van de crisis op ons consumentengedrag in vier fases.