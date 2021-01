Bijzonder tafereel: acht grote opleggers met machines draaien de A15 op

Het bedrijf uit Dodewaard maakt al jaren zelfrijdende landbouwmachines. Normaal gesproken vertrekken er ongeveer twee per week naar de klant, maar nu had Vredo even gewacht. ,,Het ging om zowel nieuwe als gereviseerde machines. Omdat we voor onze site en sociale media een film wilden maken, hebben we in overleg met de vervoerder besloten ze tegelijkertijd te vervoeren. Ook omdat ze alle acht min of meer tegelijk beschikbaar waren", zegt marketingmanager Rob Thijssen.