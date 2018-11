Blackbox Security in Elst bood criminele chatdienst aan

Meerder­heid ‘Betuwse’ pleegkinde­ren komt uit de stad

6:58 BEMMEL/ELST - Meer dan de helft van de kinderen die in een Lingewaards of Overbetuws pleeggezin zijn geplaatst komen van buiten die twee gemeenten. ,,We vangen daar de overdruk uit de grootstedelijke gebieden op legt John Goessens, manager bij jeugdzorg-organisatie Lindenhout uit.