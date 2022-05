Blind kalfje geboren bij boerin Jeanine: ‘Ze hapte telkens naast de fles’

Kleurrijke kunst in Zetten en Herveld: ‘Oud en jong werkte hier samen’

ZETTEN/ HERVELD - Kunstliefhebbers in Betuwe kunnen in de komende weekenden hun hart ophalen. In zowel galerie de Sleedoorn in Zetten als in de oude gymzaal aan het Dorpsplein in Herveld is er een expositie. Het is het slotstuk van een groter project.

6 mei