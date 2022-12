Bo en Isa hopen dat door Paarse Vrijdag de negativiteit stopt. ‘Mijn hart doet zeer, ik wil je beschermen’

ELST - Toen Isa Delmee vrijdagochtend met een regenboogvlag Het Westeraam binnenkwam, lokte dat meteen positieve en negatieve reacties uit van medeleerlingen. Als die negatieve reacties stoppen, heeft Paarse Vrijdag voor haar zin gehad. Isa is één van de leerlingen van de school die onder de vlag van Be Yourself het klimaat op school hopen te verbeteren.

Paarse Vrijdag is dé actiedag van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Door elk jaar op de tweede vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele- en genderdiversiteit als norm. Ook op het Westeraam in Elst ging de vlag in top, al zien ze daar de Paarse Vrijdag in bredere zin dan alleen opkomen voor acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap.

,,Wij willen dat iedereen hier op school zichzelf kan zijn. Dus niet alleen qua seksuele geaardheid, maar ook dat mensen van alle geloven en kleuren zich hier thuis voelen. En dat het uitschelden stopt”, vullen Isa (13), Bo (16) en Ellen (17) elkaar aan.

De drie leerlingen sloten zich aan bij Be Yourself, een groep van personeelsleden en leerlingen van Het Westeraam die zich inzet voor acceptatie van iedereen op school. Be Yourself staat dan ook groot op de banner, een doek in regenboogkleuren, die vrijdagochtend voor de school werd gehesen.

Acceptatie bevorderen

Bo Poulessen is lesbisch, komt daar openlijk voor uit en heeft een vriendin op school. ,,Als heterostellen bij elkaar op schoot zitten, reageert er niemand. Als ik dat doe, of zelfs maar met mijn vriendin aan dezelfde tafel zit, worden we uitgescholden. Met deze dag willen we vooral acceptatie bevorderen. Het schelden moet stoppen.”

Dat zegt ook Isa. ,,Ik twijfel nog een beetje, of ik biseksueel ben of lesbisch. Het is niet zo dat we ons op school onveilig voelen. Maar nare reacties zoals vanmorgen toen ik met de vlag binnen kwam, dat is wel heel vervelend.”

Ik kan mezelf redden

,,Net als gefotografeerd worden als ik bij mijn vriendin zit. Die foto zetten ze dan ook nog op een outingssite. Heel vervelend”, zegt Bo, die zich toch veilig zegt te voelen op school. ,,Ook omdat ik weet dat ik mezelf wel kan redden.”

,,Mijn hart doet zeer, ik wil je beschermen”, zegt Ellen spontaan. Zij is moslim en vanuit die achtergrond aangesloten bij Be Yourself. ,,Het respecteren van elkaar is voor mij heel belangrijk en de reden om mee te doen. Iedereen heeft recht op zijn mening, maar elkaars verschillen respecteren, is ook belangrijk. Als je ergens anders over denkt, hoef je dat niet door anderen uit te schelden duidelijk te maken.”

Vragen stellen en uitleggen

Conny Haukes, afdelingsleider van de bovenbouw op Het Westeraam, zegt trots te zijn op de leerlingen die zich bij Be Yourself hebben aangesloten. ,,Natuurlijk is het heel vervelend om over dat schelden te horen. Daar spreken we leerlingen ook op aan, Niet perse door ze meteen te straffen, maar meer door vragen te stellen en uit te leggen.”

Ook de school is een afspiegeling van de maatschappij, constateert ze. ,,Dus ook hier zie je onbegrip over mensen die anders zijn. Juist met deze dag, maar ook in de lessen, willen we die verschillen bespreekbaar maken. Dat is de eerste stap naar begrip en verdraagzaamheid. En dan ben ik trots dat deze leerlingen zich hier veilig genoeg voelen om op deze manier naar buiten te treden.”

Volledig scherm Op Het Westeraam in Elst ging vrijdag de speciaal voor de school gemaakte regenboogvlag in top. © Rolf Hensel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.