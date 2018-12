Bodemverzakking in Reeth bij Betuwelijn: ‘Belasting voor omwonenden is echt te groot’

REETH/ UTRECHT - De bodem in het buurtschap Reeth langs de Betuweroute zakt met ongeveer een halve centimeter per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares en de Universiteit Utrecht. In Reeth zelf wordt het onderzoek min of meer gelaten geaccepteerd.