Boer in Herveld wil eigen energie opwekken met miniwindmolens: ‘We willen niet afhankelijk zijn’

Nog geen besluit motie schoolrou­te: ‘We willen geen wel­les-nietesspel­le­tje’

De vraag of de uit hun jasje gegroeide basisscholen De Elstar en De Wegwijzer in Elst uitbreiding kunnen krijgen in de vorm van acht noodlokalen is dinsdagavond niet beantwoord. Verder onderzoek is nodig voor knopen kunnen worden doorgehakt, zo bleek tijdens de raadsvergadering van de gemeente Overbetuwe.

7 februari