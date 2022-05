Bongerd De Perck moet verdwijnen oude appelrassen tegengaan: ‘Zonder chemie overleefden zij luizen en schimmels’

ELST - Bongerd De Perck in Park Lingezegen moet het verdwijnen van eeuwenoude appelrassen tegengaan. Ongeveer driehonderd appelbomen krijgen hier de kans jaarlijks in bloei te komen en vrucht te dragen.

,,We moeten alles op alles zetten om te redden wat er te redden valt. Te veel rassen zijn al verdwenen”, zegt Ger van Santvoort in Park Lingezegen. Hij was de eigenaar van de bijzondere collectie van laagstam-appelbomen die eind vorig jaar verhuisde naar Park Lingezegen.

Schrik om het hart

Van Santvoort had er thuis in Someren geen plek meer voor en besloot de bomen een tweede leven te gunnen op de grens van Arnhem en Elst. ,,Als ik zo kijk, denk ik dat ze een goede plek hebben. Toen ik van de winter kwam kijken en zag hoe kletsnat het hier was, sloeg de schrik mij om het hart. Maar ze staan er nu goed bij. Ik ben er blij mee.”

De bomen staan op een paar minuten wandelen van Landerij De Park richting woonwijk Schuytgraaf in Arnhem. De locatie heeft de naam Bongerd De Perck gekregen. Harriët Tiemens, oud-voorzitter van Park Lingezegen, maakte de naam bekend. Volgens haar is de collectie een mooie aanwinst. ,,Het zou ook mooi zijn als ergens in het park hoogstam-fruitbomen kunnen worden geplant. Er is voldoende plek voor. Mensen kunnen daar lekker van de natuur genieten en van alles wat er in de lucht fladdert.”

Bestrijdingsmiddelen

Volgens Van Santvoort is het kenmerk van de oude rassen, behalve dat ze lekker zijn, dat ze schimmels en luizen konden overleven zonder chemische bestrijdingsmiddelen. In de loop der jaren zijn er rassen verdwenen om plaats te maken voor nieuwe soorten als Elstar, Jonagold en Golden Delicious, die er mooi uitzien. ,,Vroeger kocht je appels voor de geur en de smaak. Tegenwoordig koop je met de ogen. En de appels moeten veel langer mee kunnen.”

Hij hoopt dat bezoekers van Park Lingezegen volgend jaar kennis kunnen maken met de eeuwenoude appelrassen waarvan sommige meer dan 700 jaar oud zijn. ,,Op dit moment zijn de wortels aan het herstellen van de verhuizing. Volgend jaar verwacht ik bloesem en vruchten.”