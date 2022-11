Bouw megalaboratorium voor drie ziekenhuizen en 700 werknemers gaat in sneltreinvaart

ELST - In sneltreinvaart herrijst aan de rand van Elst het megalab van Dicoon. Het nieuwe medische laboratorium moet in de tweede helft van 2023 de deuren openen en is een gezamenlijk project van drie Gelderse ziekenhuizen.