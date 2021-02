Bouw Rijnstate Elst begint al voor de zomer: ‘Hier ligt accent op poliklinische zorg en innovaties’

Mentoren Over Betuwe College brengen rapporten thuis: ‘Het is goed de leerlingen even in de ogen te kijken’

11 februari HUISSEN - Een twintigtal mentoren overhandigt de schoolrapporten thuis aan circa 300 leerlingen van de onderbouw van het Over Betuwe College. ,,Het is goed hen even live in de ogen te kijken."