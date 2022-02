Bouw Rijnstate Elst loopt als een trein: ‘Vrijwel elk specialisme houdt hier spreekuur’

Eerste heipalen voor Rijnstate Elst de grond in. ‘We hebben hier lang naar toegeleefd’

ELST/ ARNHEM - De bouw van Rijnstate Elst is woensdag echt begonnen. Berghege Heerkens Bouw is gestart met de heiwerkzaamheden. De komende vijf weken zullen 378 funderingspalen tot een diepte van 9 tot 11 meter in de grond worden geslagen.

