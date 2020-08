Bouwproject Herveld kan voorlopig niet verder

HERVELD - De bouw van negentien woningen in het dorpshart van Herveld kan voorlopig niet verder. De sierpluimvee kwekers Arie en Nellie Andeweg hebben bezwaar gemaakt en gevraagd de ontwikkeling van het project stil te leggen totdat er een juridische uitspraak is.

Het gaat om de bouw aan het Grintpad, een verbinding tussen de Leliestraat en de Bredestraat-Zuid. Woonstichting Valburg wil er negen sociale huurwoningen bouwen, volgens het principe ‘nul-op-de-meter': meer elektra-opbrengsten dan verbruikskosten. Daarnaast wil een projectontwikkelaar er nog negen kooprijtjeswoningen bouwen en een vrijstaande woning.

Angst voor beperkingen

Pal naast de beoogde bouwlocatie staat de boerderij van Arie Andeweg. Die heeft daar, samen met zijn vrouw Nellie, een kwekerij voor sierpluimvee. ,,Een hobbymatige kwekerij met een bedrijfsmatige omvang", zegt Andeweg. ,,Woningbouw zo vlak naast ons gaat problemen opleveren en we zijn bang dat we dan uiteindelijk worden beperkt in de kwekerij.”

Andeweg (62) is in de boerderij geboren en houdt zich sinds zijn dertiende bezig met het kweken van sierpluimvee. In de volières aan de Bredestraat gaat het om grote aantallen kippen, sierduiven, eenden, fazanten en ander pluimvee. ,,En we doen dit dus al jaren, ongestoord. Alle vergunningen zijn op orde en de kwekerij is ook belangrijk voor ons inkomen. Ik heb een halve baan en de inkomsten van de kwekerij vormen een onderdeel van ons inkomen.”

Geen zin in Rijdende Rechter

Angst voor de nieuwe buren is volgens Andeweg en zijn vrouw niet denkbeeldig. ,,We merken het nu al. Mensen kopen hier een haantje en wat kippen om zelf te kweken en komen de haan dan drie dagen later weer terugbrengen. Omdat de buren klagen over de kraaiende haan. Niemand heeft zin in ruzie met de buren, dus brengen ze de haan terug. Dat soort klachten vrezen wij ook als ze hier echt pal tegen onze volières aan woningen gaan bouwen. Wij hebben geen zin in een bezoek van de Rijdende Rechter.”

Behalve de woningen naast de kwekerij maken de Andewegs ook bezwaar tegen de bouw van een vrijstaande woning tussen hun boerderij en de Bredestraat.

Bezwaar gemaakt

Andeweg en zijn vrouw hebben bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan voor de woningbouw. Ook hebben ze gevraagd alle ontwikkelingen voor de bouw stil te leggen tot dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de bouwplannen. Er is nog geen zittingsdatum bekend.

De gemeente Overbetuwe erkent dat er bezwaar is gemaakt tegen de bouwplannen en zegt te zullen wachten op de uitkomst van de juridische bezwaren. Rondom het terrein staan al wel bouwhekken, maar alle activiteiten aan de Bredestraat zijn voorlopig stilgelegd.