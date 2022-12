De Elsterclopedie komt eraan, een wikipagina met alle weetjes over Elst, maar geen roddels of meningen svp

ELST - Het idee en het voorbeeld komen van een Deurnse collega van Bjorn van Snippenburg uit Elst. Een Wikipedia-pagina over Elst, gemaakt onder beheer van de Historische Vereniging Marithaime. ,,We willen alle kennis die nu nog in de hoofden zit op de site krijgen.”

Zelf is hij pas 34. Tussen de grijs gekleurde hoofden in de vergaderkamer van de historische vereniging Marithaime in basisschool Stap voor Stap, springt hij er met zijn nog donkere haar meteen uit. Toch is het toeval dat uitgerekend het jongste lid van Marithaime zich over een Wikipedia-pagina over Elst heeft ontfermd.

,,Nee, dat komt omdat ik het idee heb overgenomen van een collega van me. Die is betrokken bij een soortgelijke pagina in Deurne. Ook met een Wikipedia-opzet. Het leek me een goed idee om dat ook hier in Elst te gaan doen en dus heb ik de zaak opgestart. Maar het is niet mijn project. Het is juist de bedoeling dat mensen met veel kennis over Elst de pagina’s gaan vullen. Onder de noemer Elsterclopedie, een digitaal naslagwerk over ons mooie Elst.”

Twaalf jaar voorsprong

Van Snippenburgs voorbeeldpagina heeft een voorsprong van twaalf jaar op het Elster zusje. Op de pagina over Deurne is een schat aan foto’s ontsloten. Er is van alles te vinden over bekende en minder bekende inwoners van het dorp, heel veel woningen en hun historie, een sectie over bijnamen van inwoners en de oorsprong van die namen en tal van andere onderwerpen.

,,Zover zijn wij nog niet, zij hebben nu eenmaal twaalf jaar voorsprong. De Elsterclopedie is sinds juli online, grotendeels door mij gevuld”, zegt Van Snippenburg. ,,Maar ik ben landschapshistoricus, daar ligt ook mijn interesse en dat zie je op die pagina’s terug. Al hebben we ook al een mooie pagina over de parochie in Elst.

,,Het geheel is nog wat eenzijdig en dat willen we natuurlijk veranderen. Daarom roepen we iedereen met kennis over Elst op om een bijdrage te leveren. Juist die eigen bijdragen van Elstenaren is één van de redenen dat we voor deze Wikipedia-opzet hebben gekozen. Dat werkt, dus waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden.”

Wandelende encyclopedie

Jan Rouwhorst, de centrummanager van Elst, is ook lid van Marithaime en knikt richting één van de andere leden van de vereniging. ,,Hij is ook zo’n wandelende encyclopedie. Als we iets willen weten over Elst weet hij het antwoord. En zo waren er meer mensen, sommigen zijn helaas al overleden. Maar al die kennis overbrengen naar de Elsterclopedie is ons doel. Dan blijft al die kennis behouden.”

Van Snippenburg wil een redactieteam opzetten om de Elsterclopedie te vullen. Liefhebbers kunnen ook voor een specifiek project aanschuiven. Want anders dan Wikipedia zelf, waar iedereen die wil op kan schrijven, krijgt de Elster pagina een semi-openbare instelling.

,,Want we willen dat de inhoud feitelijk klopt. We willen er geen roddels of meningen op hebben. Daarom maken we eerst inhoudelijke afspraken voor iemand toegang tot de site krijgt.”

Laag op Google

Wie nu op Google zoekt naar Wikipedia Elst wordt nog verwezen naar de ‘eigen’ Wikipedia-pagina over het dorp en nog niet naar de Elsterclopedie. ,,En daar willen we natuurlijk verandering in brengen. Ook om die reden moet de site groeien. Momenteel hebben we rond de honderd bezoekers gehad, van wie sommigen al meer dan een uur zijn blijven lezen”, zegt Van Snippenburg nadat hij de bezoekcijfers heeft opgezocht. ,,Ook daar valt dus nog veel te winnen.”

