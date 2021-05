Hongerige pechvogel krijgt werkstraf voor beroving van heilige maagd Maria: ‘De triestheid druipt er vanaf’

Generatie C Kalijn kan weer hockeyen: ‘Hoe kan het zo sloom gaan?’

29 april Jongeren vertellen in Generatie C over hun leven in coronatijd. Aflevering 20: Kalijn Brouwers (15) uit Elst. Zit in 4 vwo op het Lyceum Elst. Buiten school is ze vaak te vinden op het hockeyveld. Ze kan weer trainen, maar wedstrijden spelen is er nog niet bij.