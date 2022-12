Oosterhout pakt Akkerweg in buitengebied Dorst aan: ‘Weg is nu gevaarlijk’

xl-column binnendijks Het explosieve 2022 volgens Joop Brons: ‘Toen corona ontmaskerd was, ging het binnen­dijks helemaal los’

Wat een vreemd jaar was 2022. Geen water in de Rijn, geen bedevaart naar Kevelaer, geen pronkzitting, geen Dag van Elst en ook nog eens geen Kleedjesmarkt. Dus geen jaar om te onthouden? Echt wel. Want toen corona eenmaal ontmaskerd was, ging het binnendijks helemaal los.

