Poolse oorlogsve­te­raan Kazimierz Szmid (96) blij met eregroet uit Driel

DRIEL/MANCHESTER Blijdschap en ontroering alom bij de Poolse oorlogsveteraan van de Slag om Arnhem Kazimierz Szmid (96) in Manchester. In zijn huiskamer toont hij tegenover de camera van zijn kleinzoon trots het plaatjesalbum over Arnhem in de Tweede Wereldoorlog van de historici Frank en Paul van Lunteren: een geschenk van overzee van de bevolking in deze moeilijke tijden van corona.

29 juni