Brand in appartementencomplex in Elst

mijn dierbare ‘Prachtig werk van een vurige fan’

11 september ELST - Jan Houterman, 59, had in 1978 het onderwerp voor zijn schoolwerkstuk snel gevonden. Zes pagina’s schreef hij over zijn fietsheld, Eddy Merckx. ,,Het leverde een mooi cijfer 8. Toch was het boek nog niet af, ik wilde meer weten. Uiteindelijk werden het 360 pagina’s, op de typemachine uitgewerkt. Daarna had ik het gevoel dat ik de man kende.”