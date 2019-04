Brand in grote schuur Elst in wijde omtrek te zien

Heteren is klaar voor de dag- en nachtfees­ten voor Koningsdag

8:47 HETEREN - Het Oranje Comité van Heteren is klaar voor het vieren van Koningsnacht én Koningsdag. Het bestuur is alweer een jaar aan de slag. ,,Dat begint meteen als het feest afgelopen is weer voor het nieuwe jaar. Als eerste vragen we de vergunningen aan”, zegt voorzitter Mark van Eldik.