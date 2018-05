Brand veroorzaakt veel schade aan bedrijfspand in Elst

Nieuw viaduct over de A15 tegen verkeersin­farct

7:07 ELST- Bij Reeth is een nieuw viaduct nodig à 6 tot 8 miljoen euro om een verkeersinfarct te voorkomen. Gebeurt er niets dan zitten de snelweg en onder andere de Rijksweg-Zuid en Olympiasingel in Elst in 2030 potdicht.