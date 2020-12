Brandweer bevrijdt jongen uit voetbalgoal

BOB staat alleen in verzet tegen gesprek met provincie

4 december ELST / ARNHEM - Vertegenwoordigers van zeven politieke partijen uit Overbetuwe gaan vandaag in gesprek met gedeputeerde Jan Markink over de financiële problemen in Overbetuwe. Een oproep van Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) om de bijeenkomst te boycotten kreeg geen gehoor.