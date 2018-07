Brandweer Elst rukt uit voor brandende asbak

Dit zijn de beste plekjes in de regio om vanavond de bloedmaan te zien

27 juli ARNHEM/ BETUWE - Vanavond is er, wanneer je tussen 21.30 en 23.15 uur naar het oosten kijkt, een maansverduistering te zien. De langste in honderd jaar. Ook staat de planeet Mars 'dichtbij'. Waar in de omgeving is dit fenomeen het beste te zien?