Brandweer haalt persoon uit water bij Randwijk, slachtoffer naar ziekenhuis

Gelukkig kan Elst volgend weekend wél heerlijk slapen

30 augustus De bloedhete zomer is in een week tijd volledig weggespoeld. Een bijzondere zomer met heel veel niks. En er ligt een nieuw seizoen met nog meer niks in het verschiet. Maar dat is wel erg somber gezegd, want wie er oog - en oor - voor heeft maakt genoeg mee.