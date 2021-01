Brandweer rukt uit in Elst om rood lampje in sloot

Cor plant voor het goede doel duizenden komkommers in Oosterhout­se kas: ‘Hij verdient zeker een lintje’

5 januari OOSTERHOUT - Stilzitten is er voor Cor Batterink (72) niet bij. Hij is deze en volgende week aan het werk bij kwekerij Noord-Oost B.V. van zijn buren Albert en Jolanda Kosdi in Oosterhout. Daar moeten 41.000 komkommerplanten worden gepoot. Dat gebeurt drie keer per jaar. In april en juli wordt dat opnieuw gedaan. Cor Batterink helpt mee voor het goede doel.