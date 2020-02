Brave Hendrik is het enige restaurant in het dorp, maar is het een tweede huiskamer voor de Zettenaar?

Het pand op de hoek oogt eerlijk gezegd niet heel uitnodigend. De grote lege ramen doen denken aan een winkelpand en als ik binnen kom, overvalt me die sfeer nog meer. De verlichting is een beetje kil, het plafond bij de entree laag en de inrichting vrij minimaal.



We hebben een tafel naast een enorme ruit met een opgerold rolgordijn aan de bovenkant. De ruiten rondom zijn zwarte gaten en het schreeuwt om een stoffen gordijn. Ook de lege vensterbanken kunnen wel wat groens gebruiken. Nu voelt het alsof ik toch een beetje in een gepimpte en leeggeruimde winkel eet.



Wat het wat aangenamer maakt, is de aanwezigheid van veel gezellige mensen. Het is voor een woensdagavond aardig druk en om ons heen wordt veel gelachen en gepraat.