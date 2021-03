Briefstemmen van 70-plussers druppelen binnen: de tijd tikt voor 17 maart

generatie c Nikée vindt de regering niet heel helder: ‘Hoe lang blijft dat dan doorgaan met corona?’

26 februari Jongeren vertellen in Generatie C over hun leven in coronatijd. Aflevering 11: Nikeé Bruin (15) die in Driel en Arnhem woont: Zit in 4 vwo op het Lyceum Elst en probeert haar vrije tijd te vullen met sporten en gitaar spelen.