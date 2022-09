Britse militair redde kruis uit de kerk in Elst en nam het mee naar huis

Kleermaker Erogul vindt Zetten veel leuker dan Amsterdam: ‘Daar vond ik het te druk’

De Betuwe is in trek als vestigingsplek voor bedrijven. In deze rubriek zetten we wekelijks ondernemers in de spotlights. Aflevering 40: Kledingreparatie en Stomerij Zetten.

31 augustus