Broodjes van Bakker Bart in huiskamer van ziekenhuis Rijnstate Elst, maar ook sushi, salades en wraps

Airborne Museum blij met 107.000 bezoekers, maar record van vóór corona-uit­braak is nog ver weg

OOSTERBEEK/ ARNHEM - Het Airborne Museum heeft in 2022 107.500 bezoekers geteld. In Oosterbeek kreeg het museum 77.500 mensen over de vloer, in Airborne at the Bridge, de gratis toegankelijke dependance bij de John Frostbrug in Arnhem, waren dat er 33.000.

14:53