Bruid rende winkel uit met onafgemaakte jurk: ‘Dat de paniek toeslaat snap ik, maar dit is wél een vorm van diefstal’

Bekoorlijke Betuwe Naar de kasteel­tuin in Hemmen. ‘Er liggen veel fijne herinnerin­gen in de Betuwe’

1 juni Nu het warmer wordt, zijn weer wat vaker toeristen en dagjesmensen te zien in de Betuwe. Te voet of op de fiets. Wie zijn ze en wat valt hun op in deze regio? Vandaag Simone Kleijburg (24) uit Nijmegen.