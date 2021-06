Bruid rent winkel uit met onafgemaakte jurk: ‘Dat de paniek toeslaat snap ik, maar dit is wél een vorm van diefstal’

Leerlab nieuwste aanwinst Het Westeraam in Elst: ‘Leerling kan hier zijn verhaal kwijt’

22 mei ELST - Leerlingen van Het Westeraam in Elst hebben sinds kort op school een gezellig ingerichte ruimte waar ze even stoom kunnen afblazen, bijles krijgen, spelletje kunnen doen of tijdens een tussenuur hun huiswerk kunnen maken. Dit Leerlab is de nieuwste aanwinst op het gebied van leerlingondersteuning op de vmbo-school.