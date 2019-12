Buitenkok Jeroen maakt 3 kerstmenu’s voor 3 verschillende budgetten: van woknoedels tot bisque

We ontmoeten buitenkok Jeroen Peters van Park Lingezegen bij de voedselbank in Arnhem. Want daar ligt voor hem de grootste uitdaging als het gaat om het samenstellen van een kerstdis. Immers, er moet uit het beschikbare aanbod gekozen worden.



Gelukkig is dat deze dagen wel een ‘dubbel’ pakket. Naast het reguliere aanbod krijgen de bezoekers van de voedselbanken in deze regio ook nog een extra kerstpakket. Die krijgt de voedselbank van derden, bijvoorbeeld van supermarkten Jumbo, Lidl en Aldi in Elst en Oosterhout, maar ook van Albert Heijn Driessen uit Arnhem en Elst.



Daar werd, met medewerking van de rotary en de plaatselijke kerken, afgelopen weekend voor bijna 13.000 euro aan boodschappen verzameld dat naar de voedselbank is gegaan. In de Albert Heijn en in Elst deden we ook de boodschappen voor de andere twee kerstmenu’s.