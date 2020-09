Burgemeester neemt afstand van kritiek na sluiting kermis Zetten: ‘Op een gegeven moment houdt het op’

ZETTEN - De sluiting van de kermis in Zetten is niet het gevolg van één incident, maar van het herhaaldelijk niet door de organisatie nakomen van afspraken.

Dat zegt burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Overbetuwe in reactie op de kritiek van kermisexploitanten dat in Zetten de handhaving van coronaregels te rigide is geweest. Op het Julianaplein moest de kermis vrijdagavond voortijdig worden afgebroken.

Regels gevolgd

Volgens de ondernemers hebben zij gevolg gegeven aan de regels en hebben zij verbeteringen aangebracht waar dat door handhavers van de gemeente werd geëist. Een incident bij de oliebollenkraam, waar een bejaarde klant buiten de uitgezette looproute om was bediend, was volgens hen de stok om de hond te slaan.

Volgens Hoytink was er ‘uiteraard’ meer dan één incident als grondslag voor de sluiting. ,,Al direct bij de start van de kermis bleek dat veel van de afspraken die gemaakt zijn niet nagekomen waren. Dan beweeg je als gemeente eerst mee, maar op een gegeven moment houdt het op. Na een aantal waarschuwingen moet je dan helaas concluderen dat het gewoon niet gaat werken.”

De burgemeester wijst erop dat een kermis in tijden van corona niet vanzelfsprekend is. ,,Als gemeente hebben we de kermis in Zetten juist wél de kans willen geven.” Om dat te doen op een manier die de volksgezondheid in coronatijd waarborgt, is volgens Hoytink deze zomer flink veel tijd en energie gestoken in het overleg met de organisatie.

,,Om het voor bezoekers veilig te laten zijn, moesten we duidelijke afspraken maken. En we hebben de ondernemers steeds op het hart gedrukt dat ze ook echt in de praktijk moesten laten zien dat ze die afspraken serieus namen. Heel erg jammer dat ze nu, ondanks herhaalde waarschuwingen, zelf die kans hebben laten schieten.”

Volledig scherm Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe. © Gerard Burgers

Eigen schuld

De ondernemers hebben het volgens Hoytink echt aan zichzelf te danken dat ze niet tot zaterdagavond tien uur konden doorgaan, zoals aanvankelijk de bedoeling was. ,,Door de afspraken al vanaf het begin niet na te komen, hebben ze laten zien dat ze die niet serieus namen. Een boete zou dan een te makkelijke manier zijn om het af te kopen. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk nog steeds om de gezondheid van mensen.”

De burgemeester begrijpt dat de afloop een teleurstelling was, overigens ook voor inwoners van Zetten. ,,Maar door de houding van de ondernemers hadden we er gezien het voortraject geen vertrouwen meer in dat het nog goed zou komen.’’