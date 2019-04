Burgemeesters scherpen regels rondom drugsvondsten aan

Kermis in Herveld blijft populair, als een van de weinige dorpsker­mis­sen

8 april HERVELD - De kermis in Herveld bewees gisteren op de laatste van vier dagen dat het rondreizende vermaak ook in een dorp voor veel mensen aantrekkelijk kan zijn. Het was al vroeg in de middag druk, met een hoop vaste bezoekers. Zij werden dit jaar niet teleurgesteld.