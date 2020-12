Buurtbus Overbetuwe rijdt opnieuw enkele weken niet: ventilatie zorgt voor hoofdpijn en oorsuizen

Reizigers konden zich niet verstaanbaar maken en chauffeurs klaagden na een dienst over oorsuizen en hoofdpijn. ,,Het is heel vervelend, maar als bestuur konden wij niet anders. De installaties maken onacceptabel veel lawaai. We stoppen ermee totdat de installatie is aangepast. Wij hopen dat we in de loop van januari weer kunnen gaan rijden", zegt bestuurslid Erik Thoonen.

400 reizigers per maand

De buurtbus was net weer gaan rijden. Door corona stonden alle buurtbussen bijna negen maanden lang in de garage. Nadat vervoerder Breng de noodzakelijke aanpassingen had aangebracht, zoals een kuchscherm en een ventilatiesysteem, werd de dienstregeling van Buurtbus 556 anderhalve week geleden weer opgepakt.

En de passagiers wisten de bus weer te vinden. ,,De eerste dag hadden wij vijftien reizigers. Daar waren we blij mee. Daarna stapten er steeds meer mensen in. We zitten nu alweer op rond de 20 passagiers per dag. Daarmee zouden we uit kunnen gaan komen op ongeveer 400 reizigers per maand. Voor corona zaten we op 700 passagiers per maand. We zijn dan ook dik tevreden over de herstart", zegt Thoonen.

Verwarming

Maar helaas leiden de aanpassingen tot overlast. ,,Behalve geluidsoverlast werkt ook de verwarming minder. Wij kunnen onze reizigers en vrijwilligers zo niet het comfort bieden dat wij willen. Al met al reden om tijdelijk te stoppen, hoe vervelend dat ook is."

Breng hoopt volgens hem dat de buurtbussen op 4 januari, wanneer de nieuwe dienstregeling ingaat, weer kunnen rijden. Het bestuur rekent daar niet op. ,,Wij hopen in de loop van januari weer op de weg te zijn. We hebben wel besloten dat we eerst met de bus gaan proeftijden als de aanpassingen zijn gedaan", zegt Thoonen.