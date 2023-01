Cafébaas redde 19-jarige die onder stroom kwam te staan bij Betuweroute: ‘Wilde daar graffiti spuiten’

Met video Man komt onder stroom te staan op Betuwerou­te, vriend schreeuwt om hulp bij café

Een man is zondagmiddag onder stroom komen te staan nadat hij in contact kwam met de bovenleiding van de Betuweroute. Zijn vriend heeft hem vervolgens met de auto naar een café aan de Reethsestraat in Valburg gebracht en daar om hulp geschreeuwd.

10:12