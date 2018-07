Camper afgebrand op A15, weg weer grotendeels open

Ster op Filipijnen, rustig over straat in Zetten

3 juli ZETTEN - Tessa le Conge kan in haar geboortedorp Zetten nog normaal over straat. Hoe anders is dat bijvoorbeeld op de Filipijnen, waar de huidige teammanager van de twaalf provinciale winnaressen die dit jaar strijden voor de titel Miss Beauty of the Netherlands, beveiligers nodig heeft. In twee jaar is er veel veranderd.