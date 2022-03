Celstraf dreigt voor man die met drank en drugs op ongeluk veroorzaakt: ‘Hij moet zich schamen’

Gemeente­raads­ver­kie­zin­gen: politiek Overbetuwe belooft beterschap

ZETTEN - Wat een belofte in verkiezingstijd echt waard is, moet nog blijken. Maar de politieke partijen in Overbetuwe beloofden donderdagavond in Zetten om voortaan beter naar de wensen uit de bevolking te luisteren. Herstel van vertrouwen was dan ook een thema tijdens het verkiezingsdebat op het HPC in Zetten.

11 maart