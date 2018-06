Centrum Elst vol met wilde konijnen

videoELST - Een konijnenplaag in het Burgemeester Galamapark in Elst: op het stukje groen in het centrum van het dorp wippen tientallen wilde konijnen rond.

Overbetuwe onderneemt vooralsnog geen actie. ,,Vaak is het zo dat als veel wilde konijnen bij elkaar leven, er eens in de zoveel tijd een ziekte uitbreekt die de natuurlijke balans herstelt’’, vertelt een gemeentewoordvoerster. ,,We hebben de laatste weken geen klachten of vragen gehad vanuit de buurt.’’

Stadskonijnen

Het gaat goed met het stadskonijn in Nederland. Eerder waren er al grote groepen wilde konijnen in stads- en museumparken in Almere en Rotterdam. Stadskonijnen hebben geen natuurlijke vijanden, alleen loslopende honden kunnen voor problemen zorgen.

In het park in Elst zijn voldoende bomen en struiken die als beschutting dienen en er is voldoende gras om te eten. Konijnenziektes als myxomatose komen niet of nauwelijks voor. De verwachting is dat de kolonie in de winter vanzelf kleiner wordt, omdat er dan minder voedsel is.

Gedumpt