Champagne en Lidl-kokoskoeken: Lidl’s grootste is open in Oosterhout

320 ton aan toekomsti­ge babyvoe­ding uit Hemmen over de lopende band

13:00 HEMMEN - Ruim 320 ton aan biologische winterpeen rolt deze dagen over de lopende band in de laadruimte van gereedstaande vrachtwagens. De in oktober geoogste biologische wortels van Ekoboerderij De Lingehof in het Betuwse Hemmen, gaan na een verblijf van drie maanden in koelcellen op weg naar het Belgische Geer, bestemd voor de industrie.